解放軍雙航母演訓 專家指遠洋實力增

可升降更多戰機 協調完備 中國航空母艦遼寧號和山東號日前在南海首次開展雙航母編隊演訓，引起關注。內地官媒旗下的微信公眾號「玉淵譚天」上周六引述軍事專家表示，今次雙航母編隊演訓意味中國步入了大國航母時代。專家揭秘背後的三重訊息，包括航母能在海上一次性升降更多戰機，航母戰鬥群已具備較理想的協調能力，以及中國軍隊遠洋保障能力上了一個新台階。

官媒日前發布的影片中，除了遼寧號和山東號，雙航母編隊還包括055型和052型導彈驅逐艦、901型綜合補給艦等。軍事專家蘭順正指出，這些艦艇涵蓋防空反導、反艦制海、反潛、後勤保障等方面，形成較完整的作戰體系，配合航母完成任務。

專家指，今次雙航母演訓每秒都是細節，顯示中國航母可在海上一次性讓更多艦載機升空，包括從遼寧號起飛的12架戰機，加上航母甲板上的兩架戰機，以及山東號甲板的18架戰機，說明兩艘航母一次可出動至少32架戰機，一次性升空艦載機的能力顯著增強。兩艘航母之間的距離僅3至5公里，連12架戰機升空時亦隊形緊湊，而在實戰中需要更強的協調能力，今次可見雙航母在訓練和運用上更成熟和靈活。

台偵獲陸35軍機越中線 另一方面，美國大選前夕，加上早前宣布對台售武，引發北京強烈不滿。台灣的防務部門昨日發布消息稱，從上午9時開始，共偵測到37架各型解放軍軍機，包括殲16、轟6、空警500等，其中35架軍機飛過台海中線，進入台灣的西南、南部和東南部空域，前往西太平洋進行遠程訓練。

台灣的防務部門曾於昨日上午發布消息稱，至當日清晨6時前24小時內，台軍偵獲27架次解放軍軍機，其中14架次飛越台海中線，進入台灣北部、中部、東南和西南空域；另有6艘軍艦和3艘公務船，持續在台海周邊活動。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。台灣的防務部門上周六晚上亦發布消息指，解放軍20架次軍機當晚連夜出海，包括蘇30戰機、空警500、無人機等，其中11架次飛越台海中線，配合解放軍軍艦執行聯合戰備警巡。本報綜合報道