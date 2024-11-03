福士汽車現危機 拉攏政府求解難

歷史上美國的柯達（Kodak）曾執世界攝影器材牛耳，但晶片的出現打敗了菲林；就像芬蘭的諾基亞（Nokia）也曾雄霸世界手機市場，但智能手機的面世，使它幾乎銷聲匿迹。如今這類厄運降臨到德國最大汽車公司福士（Volkswagen）的頭上。

「成也蕭何，敗也蕭何」，中國扶持福士一度打敗日本豐田汽車，登上世界最大燃油汽車製造商的寶座，但如今中國的電動車成功發展及挑戰，使福士出現巨大危機。福士2023年銷量超過900萬輛，銷售收入逾3,000億歐元，稅後盈利逾170億歐元，然而今年3季出現危機。

成本上升 盈利下跌 過去多年，福士在中國的盈利佔其總盈利50%，但今年第3季盈利按年下跌42%，估計這發展會削減其全年總盈利的20%以上。特別是德國國內不斷上升的能源、物料及薪酬開支，使其生產成本超過預計的25%至50%，無法與其他同行競爭。

10月28日，福士領導層宣稱要關閉全國10間廠房中的3間，受影響人數以萬計，更建議員工減薪10%。然而，正因為能源價格昂貴及高通脹，工會要求加薪7%及獲得工作保障，勞資雙方的對立可能升級，需要政府介入及設法補救，集團及經濟學者建議政府舉債一萬億歐元作補貼，以全面挽救企業及德國的去工業化。

福士的領導層過去被批評太執着於燃油汽車的強大利潤，對電動車的興起反應太慢，但其實福士成立了子公司CARIAD搞電動車高科技，所謂軟件定義汽車（Software defined vehicles）的研發，更與美國睿維安（Rivian）及中國小鵬兩個電動車生產商合作。2024年福士推出的ID.7電動車拿下不少獎項，電池續航可達700公里，但在德國的售價高達55,000歐元，是在中國及德國出售的中國電動車的近倍價錢。福士轄下雖然有9個品牌的銷售及服務網，但無論是在中國或德國本土的福士電動車售後服務，都比不上中國的質素。

如今歐盟向中國電動車徵收額外關稅，德國政府亦考慮向購買國產電動車的國民提供補貼，以提升德國電動車的銷售和競爭力。然而，有經濟學家警告，如果德國汽車業短期內未能迎頭趕上有創新突破，生產質優價廉的汽車，最終只會覆滅。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻