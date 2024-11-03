美腦瘤女堅持追夢 術後跑畢半馬拉松

美國一名芭蕾舞女演員早年罹患神經纖維瘤症候群，導致全身多個部位會生長腫瘤，年少被迫在舞蹈追夢路上折翼，人生從此苦不堪言。不過病魔無阻她堅強地在逆境成長，今年初更在接受腦部切除腫瘤手術兩個月後，完成半程馬拉松，她目前準備參加當地周日舉行的紐約市馬拉松比賽，證明我命由我不由天。

32歲的斯格里奧尼（Leanna Scaglione）於15歲確診這個無法治愈的遺傳病，當時醫生發現其下脊椎長出一個葡萄柚大小的腫瘤。此後她經歷了兩次切除腫瘤手術，右腿失去知覺，再也無法站立及跳舞。在輪椅上坐了一年後，她終於重新站起來，並在兩年內重奪自主行走的能力。

先後切除13腫瘤 斯格里奧尼外貌俏麗，看不出多年來一直與病魔爭鬥，先後切除了13個腫瘤，由脊柱沿至手腕，最近更入侵大腦。今年1月，她切除腦瘤後遺症嚴重，令其右耳失聰及半張臉暫時面癱，連走路都有問題。她竟然頑強克服，今年3月份完成了半程馬拉松比賽。

斯格里奧尼現正備戰紐約市馬拉松，目標是在4小時內完賽，另外亦已報名參加英國倫敦、德國柏林的馬拉松比賽，明年將以當地兒童腫瘤基金會的全國大使身份參加。她揚言永遠不會讓疾病決定其生活方式，強調患病不意味生活就此終止，只是人生需要轉向。本報綜合報道