援俄朝兵前線臨門 烏斥西方袖手旁觀

當前大敵 未獲准遠程武器打擊 烏克蘭總統澤連斯基上周五再次批評國際社會對北韓出兵支援俄羅斯攻烏袖手旁觀，如果烏軍獲准用西方國家提供的遠程武器打擊俄羅斯境內目標，就可以先發制人攻擊北韓士兵集結的俄軍基地。

澤連斯基表示，北韓上周四試射新型彈道導彈，創造新的飛行時間和高度紀錄，但世界只旁觀任由威脅加劇。俄朝合作改善了北韓的軍事技術，派兵到戰場支援俄軍亦讓北韓有機會學習現代戰爭戰術。首批數千名朝軍已經抵達了烏克蘭邊境，烏軍將會被迫防衞戰鬥。

美再援烏33億元軍備 澤連斯基續稱，烏克蘭能監視北韓士兵集結的所有俄軍基地，若獲准向這些目標發射西方國家的遠程武器，烏方或能阻止朝軍部署到前線，但美國、英國、德國只是袖手旁觀。他再次點名中國，促請中方發揮對俄羅斯和北韓的影響力來證明致力於結束俄烏戰事。

美國國防部上周五宣布，向烏克蘭提供新一批總值4.25億美元（約33億港元）的軍事援助。新援助來自現有武器庫存，包括用於加強攔截地對空導彈的系統、炮彈、裝甲車及反坦克武器，令到自前年2月俄烏戰事爆發以來，美國給予的軍援總額逾600億美元（約4,680億港元）。美國國防部長奧斯汀上周訪問烏克蘭期間表示，將會提供更多軍事援助。

俄轟烏東民宅釀3死 烏克蘭東部最近受俄羅斯導彈攻擊，包括上月31日哈爾科夫遭一枚1,000磅滑翔炸彈轟炸，一幢民宅被擊中，造成3死多人傷。而美國國務卿布林肯日前表示，美方認為北韓一萬名士兵已抵達俄羅斯，多達8,000人已部署鄰近烏克蘭的庫爾斯克地區。本報綜合報道

哈爾科夫一幢民宅被俄羅斯導彈擊中。 澤連斯基