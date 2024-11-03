兩岸國際

齊藤鐵夫或掌日本公明黨

日本公明黨黨魁石井啟一在眾議院選舉落敗後辭任黨魁，公明黨計劃提名國土交通相齊藤鐵夫出任黨魁，將在周六臨時黨大會正式選舉敲定。齊藤鐵夫1993年首次當選眾議員，目前是第11個任期。他歷任環境相、黨政調會長和幹事長等職務，經驗豐富，在朝野政黨的人脈廣泛。（綜合報道）
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