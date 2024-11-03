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栢丹娜當選英國保守黨魁
英國保守黨黨魁選舉結果昨日出爐，由前商業及貿易大臣栢丹娜（Kemi Badenoch）勝出，成為首名領導主要政黨的黑人女性。44歲的栢丹娜在英國出生，之後在尼日利亞等地長大，最終回國生活。在最後一輪黨魁選舉，她擊敗前入境事務國務大臣鄭偉祺（Robert Jenrick）。（綜合報道）
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