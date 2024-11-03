12神盾驅逐艦已屆35歲 美擬延長服役

海軍兵力不足令需求增加

海軍聲明指，評估相關艦隻艦體結構、作戰能力、技術可行性和全壽命維護需求後作出決定。8艦總服役時長增至40年，包括約翰‧保羅‧瓊斯號、威爾伯號、斯托特號、麥凱恩號、拉布恩號、漢密爾頓號、岡薩雷斯號及科爾號。斯特蒂姆號、卡尼號延長服役至36年。沙利文號及巴里號，總服役時長分別增至38年及39年。海軍作戰部長弗蘭凱蒂表示，正積極採取正確手段維持和增加戰力，支持美國的全球利益，並在衝突中取得決定性勝利。