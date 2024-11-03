林肯號將調離中東 美增派機艦填補真空

美國國防部長奧斯汀上周五宣布，部署中東的海軍林肯號航空母艦打擊群即將返回母港，下令調遣更多轟炸機、戰機及驅逐艦到區內。奧斯汀明確表示，如果伊朗、其夥伴或代理人趁機針對美國在區內的人員或利益，美國將採取一切必要措施保護國民。

國防部發言人賴德表示，為履行對保護中東的美國公民和部隊、保衞以色列，以及透過威懾和外交緩和局勢的承諾，奧斯汀下令部署更多的彈道導彈防禦驅逐艦、戰鬥機中隊、加油機和幾架空軍B52遠程攻擊轟炸機到中東地區。隨着林肯號準備離開該區返回母港，上述部隊將在未來幾個月內開始抵達。

賴德續指，調動是基於最近向以色列部署薩德導彈防禦系統，以及美軍在東地中海持續的兩棲戰備群海軍陸戰隊遠征隊態勢而作出，展示出美國全球防禦態勢的靈活性，以及美國短時間內在全球範圍部署以應對不斷變化的國家安全威脅之能力。

料杜魯門號將赴地中海 知情美國官員透露，林肯號與打擊群的兩艘驅逐艦目前位處阿曼灣，打擊群另一艘驅逐艦與另外兩艘軍艦部署在紅海，地中海則有兩艘驅逐艦和海軍陸戰隊兩棲戰備群。林肯號及打擊群內的3艘驅逐艦將於本月中旬離開中東，返回加州聖迭戈海軍基地，中東將有一段時間沒有美軍航母。官員拒絕交代航母真空期會有多長，為填補軍力真空，奧斯汀從印太地區或歐洲調動其他海軍驅逐艦部署到中東，預料目前在北海參與北約軍演的航母杜魯門號將開赴地中海，但不會在林肯號離開前抵達。

以擊殺僅存哈馬斯高官 以色列上周五繼續對加薩及黎巴嫩採取軍事行動，造成逾100人死亡。以軍加薩南部汗尤尼斯地區空襲行動中擊斃哈馬斯高級官員卡薩布（Izz al-Din Kassab），其助手阿耶什（Ayman Ayesh）也喪生。聲明稱，卡薩布是哈馬斯政治局僅存的成員之一，負責哈馬斯與加薩地帶其他組織的戰略和軍事關係協調工作，並有權做出軍事決策。他此前下令實施針對以色列的多次襲擊行動。哈馬斯方面暫無回應。

另外，黎巴嫩衞生部指以軍空襲東北部多條村莊，至少52人死亡，逾70人受傷。首都貝魯特南部市郊多座建築物亦被以軍戰機炸毀，由於大部分居民已撤離，暫時無死亡報告。 黎巴嫩總理米卡提批評以色列擴大襲擊範圍，反映以色列拒絕促成停火的努力。本報綜合報道

奧斯汀 美國擬調派空軍B52遠程攻擊轟炸機赴中東。