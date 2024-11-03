選民斥特朗普獨裁 擴張社會分歧

阿萊格雷塔

【本報訊】本報近日訪問來自美國新澤西州的選民阿萊格雷塔（Jennifer Allegretta），分享她對今次總統選舉和候選人的看法。她認為特朗普是一個令人憎惡的自戀獨裁者，只關心自己和與他一樣富有的人群，甚至認為特朗普若為自身利益而出賣國家機密亦不足為奇。

阿萊格雷塔表示，她一直以來都是民主黨支持者，2008年達法定年齡後投票給奧巴馬，此後每次總統選舉都會投票。她為自己屬於民主國家的一部分而感到自豪，強調積極主動投票十分重要，每一次投票都是在創造歷史。她今屆毫無疑問支持賀錦麗，但沒有參加賀錦麗任何造勢活動或捐款支持。

阿萊格雷塔擔憂一旦特朗普重新入主白宮，將會在多個方面為國家帶來負面影響。她認為美國社會正變得愈發分裂，而特朗普令分歧擴張甚至永久化。

港移民稱經濟衰退令人擔憂 出生於香港的陳小姐（化名）2014年舉家移民至美國維珍尼亞州，至今已歷經兩屆大選。她留意到身邊大部分選民較為傾向支持特朗普，有人覺得美國經濟環境在拜登執政期間愈發衰退，質疑若賀錦麗當選後會否繼續採用與拜登類似的政策，使經濟狀況持續不樂觀。陳小姐又指，雖然今年選舉氣氛與往年並無太大不同，但社會確實變得愈來愈分裂，分歧愈來愈大。