華盛頓州出動國民警衞軍防騷亂

【本報綜合報道】美國多州提前投票期間，華盛頓州和俄勒岡州日前有票箱被縱火，數百張選票焚毀。因應可能出現的選舉暴力，華盛頓州州長英斯利上周五宣布出動國民警衞軍，指示準備好應對與選舉有關的「內亂」。

英斯利表示，基於大選期間可能發生暴力或其他非法活動的資訊和擔憂，希望確保充分準備應對州內可能發生的民眾騷亂，他沒有透露動用的國民警衞軍人數。俄勒岡州州長科特克同日指，不會容忍任何恐嚇選民行為，州長辦公室正與地方、州和聯邦機構密切監測和協調，以確保俄勒岡州選民能夠安全投票。她表示，會在有需要時出動國民警衞軍，數量及用途將由執法部門決定。

俄勒岡州波特蘭市長惠勒指警方幾周以來一直計劃如何在大選期間促進和平言論自由和公共安全，雖然目前無情報顯示會有騷亂，但社區存在許多不確定性和緊張。市內所有警員取消休假，全員實行12小時輪班制，並正與州警協調。

網傳海地非法移民投賀錦麗 此外，社交平台「X」近日流傳一則影片，聲稱海地非法移民在美國喬治亞州大肆為民主黨總統候選人賀錦麗提前投票。喬治亞州州務卿拉芬斯伯格上周四澄清，影片純屬捏造，很可能是外國干涉選舉的產物。