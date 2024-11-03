特朗普稱槍指倒戈前議員 賀錦麗乘機促禁選

民主黨訂計劃 應對一旦對手提前宣勝 美國共和黨總統候選人特朗普上周四在亞利桑那州造勢時，對倒戈支持民主黨對手賀錦麗的前眾議員伊莉沙白發出疑似死亡恐嚇。賀錦麗翌日譴責特朗普眼中只有仇恨，不適合誓任總統。賀錦麗陣營透露，已準備方案應對特朗普未完成點票自行宣布勝選。

特朗普澄清抨擊鷹派政策 伊莉沙白是前副總統切尼女兒，同時是最早與特朗普公開劃清界線的共和黨人之一。她在2022年中期選舉黨內初選時不敵獲特朗普支持的參選人，無法連任眾議員。

伊莉沙白早前表態支持賀錦麗，特朗普形容伊莉沙白是一個激進的好戰分子，並說：「讓我們把她放在9根槍管面前好嗎？看看她會有何感受。你們知道，當槍口對準她的臉的時候。」

特朗普的言論引起眾怒，伊莉沙白稱不能把美國和自由託付給一個心胸狹窄、心懷惡意、殘忍、不穩定、想當暴君的人。特朗普競選團隊解畫指，特朗普是抨擊伊莉沙白的鷹派外交政策，而傳媒歪曲他的講話。特朗普澄清，他所指的是伊莉沙白是好戰分子，而且是愚蠢的好戰分子，但她沒有膽量上陣。特朗普還批評切尼，指對方摧毀了中東和其他地方。

賀錦麗讚伊莉沙白是愛國者 賀錦麗讚揚伊莉沙白是真正愛國者，把國家利益置於黨派之上，展現非凡勇氣，而特朗普把政治對手視為敵人，永遠在尋求報復，愈來愈不穩定和不受控。賀錦麗表示，任何人有意成為美國總統卻說出煽動暴力言論，顯然應取消資格及不配當總統。2021年衝擊國會事件後，伊莉沙白是猛烈批評特朗普的共和黨人之一，她曾為賀錦麗站台。

賀錦麗受訪稱，如果特朗普提前自行宣布勝選，而實際上是操縱媒體和試圖操控民眾共識，她已準備好作出反應。多名民主黨和賀錦麗競選團隊成員提到，特朗普一旦提前宣布勝選，他們計劃先在社交媒體和電視打輿論戰，要求公布任何人勝選前清點所有選票。特朗普競選團隊指將爭取所有選票，直到投票結束，但無直接回應他是否計劃提前自行宣布勝利的問題。

選舉結果通常由主要傳媒在分析選舉官員提供的數據後公布，特朗普表明希望在大選當日便能宣布勝選。專家則警告，可能需時數天才會有結果，特別是當有關鍵選區需要重新點票。特朗普於2020年大選日翌日宣布獲勝，但美聯社3天後才確認選舉結果。惟特朗普否認敗給拜登並聲稱有選舉舞弊，成為衝擊國會事件導火線。本報綜合報道