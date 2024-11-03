野豬為患問題惡化 林草局撐適度捕獵

專家倡准合法出售食用 創經濟效益 國家林草局上周五公布，近期多地頻現野豬致害事件，將積極從法律層面、探索獵捕方式上，解決有關野生動物致害問題，同時指導、監督地方認真開展日常防治工作。另有專家建議，應修法讓檢疫合格的獵捕野豬可以合法出售和食用，除保障安全還能有經濟收益，可謂一舉兩得。

野豬曾因過度獵捕而數量銳減，在某些地方局部滅絕。踏入21世紀，野豬列入《有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物名錄》，種群數量逐漸恢復。

統計數據顯示，目前野豬分布在全國28省，數量有200萬頭，其中致害省份達26個，且情況日益嚴重。

鼓勵各省因地制宜防控 國家林草局指出，防治措施包括去年6月起將野豬移出《有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物名錄》，獵捕不需再辦理狩獵證；今年1月，該局聯同15個部門印發野豬等陸生野生動物致害防治工作方案；與公安部協調優化槍枝彈藥使用管理制度，保障專業獵捕工作順利開展；加大對人員密集場所、交通幹線區域排查力度。

另外，國家林草局亦鼓勵各省因地制宜，積極創新主動防控措施，如江西省研發野豬電子限制器設備，以及野豬自動獵捕遠端監測管理系統。各省林草主管部門亦積極向省財政廳申請，解決野豬等陸生野生動物致害防控補助資金，並在野生動物致害保險工作方面取得顯著進展。

國家林草局野豬種群調控專家組組長時坤表示，在野生動物危害嚴重地區，透過獵捕減少野豬等非保護野生動物，雖是無奈之舉，但卻是緩解和降低人與野生動物衝突最直接、最有效的措施，原則是不能過度獵捕。野豬種群於秋季開始育肥，為過冬做準備。

進入秋冬季後山上食物減少，因此野豬下山覓食逐漸頻繁，粟米、紅薯、花生等秋收作物是野豬最愛。本報綜合報道