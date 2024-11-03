華北大霧 北京能見度不足500米

北京 ：市民在霧中出行。

【本報綜合報道】中央氣象台昨日繼續發布大霧黃色預警，北京、天津、河北中南部、山東西部和黑龍江南部等地有大霧天氣，其中北京中南部、河北中南部和陝西中北部部分地區濃霧，能見度不足500米，局部地區有能見度不足200米的強濃霧。氣象部門呼籲機場、高速公路和輪渡碼頭採取措施，保障交通安全。

河北津石高速30車相撞 昨日至今日上午，華北中南部、黃淮西部等地大氣擴散條件較差，有輕至中度霾，部分地區有重度霾，夜間至早晨時段有大霧。津石高速河北保定段蠡縣收費站附近上周五路面能見度不足10米，發生20至30輛車連環相撞事故，交通擠塞長達5小時，至翌日凌晨才恢復通車。民眾表示，涉事路段傳出近10聲巨響，警笛聲響了整晚。

另外，受強冷空氣影響，今日至下周二長江中下游以北地區氣溫將下降6至10℃，內蒙古中部、華北北部等局部地區降溫達12℃，伴隨4至6級風，陣風達7至9級。強冷空氣影響過後，最低氣溫0℃線將南壓到華北北部及西部、西北地區東部一帶。