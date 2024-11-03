逼13歲女賣淫 3公職人員嫖娼受懲 主犯重囚

【本報綜合報道】湖南省婁底市新化縣一名13歲女童去年4月至7月期間慘遭強姦及被迫賣淫，與多達14人發生性關係，包括同校同學，以及鄉鎮人大副主任等3名公職人員。

6未成年被告緩刑 根據湖南新化縣法院查明，共8名成年人、已滿14歲、不滿16歲的6名未成年人對李曉霞（化名）實施犯罪行為，其中犯案時17歲的主犯對她實施引誘、姦淫，數罪併罰獲刑9年2個月，6名未成年人均判緩刑。8名成年被告中有3名公職人員，均透過聯絡主犯達成賣淫嫖娼約定後，與李曉霞發生性關係，新化縣審計局工作人員羅偉、新化縣交通局工作人員王澤宇開除公職，油溪鄉人大副主任龔昊東則雙開。

多名被告指受害人刻意隱瞞年齡，法院認為不滿14歲的幼女缺乏認知能力和自我保護能力，此行為不屬於刑法上的過錯。案發後李曉霞屢次離家出走及厭學，父親指她現於一名網友家中靠代打、陪練遊戲賺取收入。