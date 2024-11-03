救護車司機涉販5嬰 勾結醫生開出生證

河南共4人遭採刑事強制措施並受查 知名打拐志願者上官正義舉報，河南省商丘市寧陵縣人民醫院救護車司機與前產科主任勾結，從2011年起販賣5名嬰兒。寧陵縣聯合調查組上周五表示，公安機關對4名涉案人員採取刑事強制措施，紀檢監察機關對相關責任人員立案查處，下一步將依法依紀處理。

上官正義稱，王姓救護車司機參與販嬰長達13年。他勾結寧陵縣人民醫院前產科主任，長期為村民提供女嬰，最大已經13歲，最小兩歲多，而且女嬰均有醫院的出生證明洗白方便落戶。上官正義表示，他找到其中一名嚴姓女買家，對方承認花錢向王男買嬰，後來給孩子弄上出生證並上了戶口。

縣衞健委查偽造病歷供落戶 上官正義從寧陵縣衞健委了解到，嚴女從2011年至今沒有生育女孩紀錄，同時沒有為其簽發出生證明，她是使用寧陵縣中醫院的出生證明為女嬰落戶。寧陵縣衞健委已對有人涉嫌偽造病歷、發放出生醫學證明展開調查。縣衞健委職員稱，案件交由刑警調查，稍後會公布調查結果。

寧陵縣人民醫院急診科職員透露，上周還見到王男，但他最近兩三天沒有上班。寧陵縣公安局工作人員證實，已對王男等人採取強制措施，案件正在進一步調查中。寧陵縣人民醫院回應指，王男是外聘人員，醫院正式員工並沒有參與介紹、販賣嬰兒。

公開資料顯示，寧陵縣人民醫院是寧陵唯一集醫療、急救、教學、科研、預防為一體的國家二級甲等綜合性醫院，先後評為「全國群眾滿意醫院」「先進基層黨組織」等稱號，是北京中醫藥大學東直門醫院、河南省人民醫院等醫療機構的合作醫院。本報綜合報道