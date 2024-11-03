湖南衡州前監獄長 貪腐遭起訴

【本報綜合報道】湖南省衡州市監獄前黨委書記、監獄長馮加業因搞華而不實、鋪張浪費的「形象工程」等問題，近日被省紀委監委通報。馮加業上月已開除黨籍、按規定取消享受待遇，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。