珠海航展料殲35A曝光 經10年改進正式列裝

殲35A即為瀋陽飛機工業集團早年自籌資金開發的FC31「鶻鷹」，FC31是瀋飛內部研製代號，並非軍方給予的正式名稱。在殲35名字出現前，坊間及官媒曾把FC31稱為殲31。殲35正式名稱出現後，表明FC31已經獲得軍方肯定，有可能會像美國F35隱形戰機一樣，發展出若干子型號。其中，殲35A是空軍常規升降版本，殲35B將具備短距起飛及垂直升降能力，殲35C或為彈射或滑躍兩用型，另有針對海外用戶的出口版本。殲35B、殲35C的升降平台分別對應海軍兩棲攻擊艦、常規航空母艦。