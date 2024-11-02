英軍艦沉沒500年 屍骸助研骨折風險

英國皇家海軍軍艦瑪麗玫瑰號，曾在都鐸王朝亨利八世統治時期，被譽為海上最美的一朵花，卻命運多舛。該艦沉沒近500年後，科學家團隊最近通過分析保存完好的艦員屍骨，揭示他們當時的生活狀況，並發現關於骨骼化學變化方面的驚人現象，或有助現代醫學研究。研究論文周三已刊於科學期刊《公共科學圖書館：綜合》。

瑪麗玫瑰號建於1510年，1545年7月19日在索倫特海峽被法國艦隊擊沉，179名艦員於1982年隨船身和文物一同被掘出。英國蘭開斯特大學蘭開斯特醫學院研究助理尚克蘭（Sheona Shankland）等研究人員以拉曼光譜分析艦員屍骨，其中12名年齡介乎13歲至40歲的男性鎖骨顯示，隨年齡增長骨骼產生化學變化，如令骨骼具抵抗力、強度和剛性的蛋白質含量減少，而使骨骼具有靈活性和抗骨折性的礦物質含量則會增加。

上述變化在艦員右鎖骨最為明顯，表明他們更習慣用右手。尚克蘭指，在中世紀的英格蘭，左撇子被視為和巫術有關，人們被迫成為右撇子，而最常見鎖骨骨折原因是人們通常伸出慣用手來阻止跌倒，所以艦員在船上執行任務時的慣用手影響鎖骨的化學成分，為現代醫學研究骨折風險提供重要參考。

理解骨骼如何衰老 尚克蘭解釋，鎖骨是人體最早形成的骨骼之一，也是最遲完全融合的骨骼，展示了與年齡、發育和生長有關的特徵。研究可提高人類對骨骼化學的認識，理解骨骼如何衰老、醫療條件如何影響骨骼，從而得知骨關節炎等衰老疾病的原因。本報綜合報道