加指華黑客活動構網絡威脅 中方批無端栽贓 堅決反對
【本報綜合報道】加拿大網絡安全中心周三發布《2025至2026年國家網絡威脅評估報告》，警告中國黑客活動對加拿大構成嚴重網絡威脅。中國駐加拿大大使館批評報告使用大量含有「可能」、「也許」等字眼的表述，對中國無端栽贓指摘，純屬捕風捉影，完全站不住腳。中方對此堅決反對，絕不接受。
大使館發言人表示，中國是網絡安全的堅定維護者，同時也是黑客和網絡攻擊的最大受害國之一。中國政府堅決反對並依法打擊各種形式的網絡攻擊，不允許任何國家或個人在中國境內或利用中國基礎設施從事網絡攻擊等非法活動。中方認為，網絡安全是各國面臨的共同挑戰，主張各國通過對話合作共同應對網絡安全威脅。
促停網安問題政治化
中方敦促加方立即停止把網絡安全問題政治化、污名化的錯誤做法，停止利用網絡安全問題抹黑中國。
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