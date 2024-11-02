加指華黑客活動構網絡威脅 中方批無端栽贓 堅決反對

大使館發言人表示，中國是網絡安全的堅定維護者，同時也是黑客和網絡攻擊的最大受害國之一。中國政府堅決反對並依法打擊各種形式的網絡攻擊，不允許任何國家或個人在中國境內或利用中國基礎設施從事網絡攻擊等非法活動。中方認為，網絡安全是各國面臨的共同挑戰，主張各國通過對話合作共同應對網絡安全威脅。