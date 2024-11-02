美兩州票箱遭焚毀 警方料疑犯續破壞

美國俄勒岡州波特蘭和華盛頓州溫哥華周一發生投票箱縱火案，波特蘭警方周四指疑犯是一名年齡介乎30至40歲的白人男性，擅長金屬製造和焊接工作，他可能打算繼續破壞。

投遞點附近加強24小時安保 波特蘭警方表示，事發當天疑犯開着一輛20年車齡的汽車，懷疑他在波特蘭和溫哥華市的投票箱縱火。波特蘭只有小量選票燒毀，因為投票箱側面安裝了火災報警器；溫哥華投票箱則有數百張選票燒毀。華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）表示，會在選票投遞地點周圍加強24小時安保措施，防止發生更多縱火案，並鼓勵可能受影響的選民向克拉克縣或網上選民網站查詢選票狀態。英斯利批評針對民主的暴力攻擊，州政府將竭盡全力確保選舉系統完善安全，確保每個人的選票都得到公平和準確的統計。

另一邊廂，美媒指有共和黨總統候選人特朗普的支持者已經準備一旦他落敗就破壞選舉結果，已開始制訂行動計劃，包括入稟法院、向議員施壓不要確認大選結果、煽動示威等，部分人曾經參與2021年1月6日的國會暴動。另有報道指，不論總統選舉結果如何，特朗普都已準備好宣布勝選。民主黨總統候選人賀錦麗受訪被問及若特朗普結果出爐前自行宣布勝選時，會如何應對，她指其選舉團隊已做好準備，如果知道特朗普實際上是操縱媒體並試圖操縱美國人民的共識，她準備好回應。

逾6400萬人提前投票超上屆 根據佛羅里達大學選舉實驗室數據顯示，截至周四晚全美已有超過6,400萬名選民提前投票，打破2020年大選紀錄。共和黨選民透過郵寄或提前親自投票的人數大幅增加，在亞利桑那州、內華達州和北卡羅萊納州提交的選票較多，而民主黨選民在賓夕凡尼亞州提交的選票較多。本報綜合報道