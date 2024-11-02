波音勞資達成新合約方案 有望結束3.2萬人罷工

【本報綜合報道】美國飛機製造商波音公司旗下最大工會「國際機械師與航空太空工會」（IAM）的3.2萬名成員9月13日起罷工，爭取談判更好的勞動合約。IAM與波音周四同意新的初步勞動合約方案，IAM成員將於下周一進行投票表決，若通過有望結束罷工。

新方案下，波音同意在未來4年把機械師的整體薪資上調38%，高於先前提出的35%，使複合工資漲幅接近44%。員工亦可選擇領取由波音提供的1.2萬美元（約9.36萬港元）一次性批准獎金，或先前提供的7,000美元（約5.46萬港元）批准獎金和5,000美元（約3.9萬港元）退休儲蓄計劃供款。