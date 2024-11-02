美向阿根廷售F16裝備 總值逾73億
【本報綜合報道】美國國務院周三批准向阿根廷出售F16戰機多種裝備，包括空對空導彈及航空炸彈等，總值9.41億美元（約73.3億港元）。
包括36枚中程空對空導彈
軍售案已進入知會國會程序，美國國防部國防安全合作局已提交認證文件。軍售公告顯示，阿根廷採購36枚AIM120C8先進中程空對空導彈、102枚Mk82多用途炸彈、50套適用於GBU12雷射導引炸彈的翼組、可編程爆炸引信等，附帶無線電、任務系統、Link16戰術數據鏈支援設備等後勤項目，軍售主要承包商是洛歇馬丁公司。軍售將改善非主要北約盟友的安全，支持美國外交政策和國家安全目標，有助南美洲政治穩定及經濟發展。透過改善防空、進攻型制空及密接空中支援能力，阿根廷提升應對當前及未來威脅能力。
丹麥去年接收F35A隱形戰機後淘汰F16，其中19架援助烏克蘭，另外24架轉售阿根廷。由於F16為美國製造武器，轉讓第三國前須經美國同意。阿根廷曾考慮採購中國、巴基斯坦合作生產的JF17戰機，但最終為了避免損害與美國的軍事關係放棄引進。
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