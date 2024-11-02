Google拒解封多個俄媒 須罰款35位數美元
【本報綜合報道】俄羅斯一間法院裁定，由於Google多年來拒絕解封多個俄羅斯國營及親克里姆林宮傳媒帳戶，故判處35位數字美元罰款。有關罰款金額遠超Google市值之餘，甚至較全球本地生產總值（GDP）總數還要高。
4年前敗訴未遵令至今
Google早年封鎖俄羅斯多間傳媒YouTube帳戶，兩間公司入稟提告後Google敗訴。由2020年開始，Google若不解封一眾俄媒帳戶，每天需支付10萬俄羅斯盧布（約8,000港元）罰款，每天翻倍計算。
資料顯示，Google旗下俄羅斯子公司2022年夏天已申請破產，直至去年秋天正式宣布破產。為了遵守西方國家對俄制裁令，Google亦停止在俄投放廣告。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20241102-1102_00180_022/Google拒解封多個俄媒--須罰款35位數美元
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