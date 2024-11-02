Google拒解封多個俄媒 須罰款35位數美元

【本報綜合報道】俄羅斯一間法院裁定，由於Google多年來拒絕解封多個俄羅斯國營及親克里姆林宮傳媒帳戶，故判處35位數字美元罰款。有關罰款金額遠超Google市值之餘，甚至較全球本地生產總值（GDP）總數還要高。