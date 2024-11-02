中印邊境拆除哨所 士兵慶節交換糖果

「摩擦點」脫離接觸 將討論恢復巡邏 中國和印度士兵周四在邊境實際控制線上的5個邊境人員會晤點互贈糖果，慶祝印度排燈節。中印兩軍周三已在拉達克東部實控線沿線的德普桑和德姆喬克平原兩個「摩擦點」脫離接觸，結束4年對峙並拆除臨時哨所，後續將在地方指揮官一級討論脫離接觸後的恢復巡邏問題。

中印士兵在兩國邊境西段喀喇昆侖山處，交換糖果慶祝印度排燈節。印度國防部長辛格同日指出，根據中印達成的共識，實控線沿線某些地區的脫離接觸進程基本完成，但仍需時落實。印度陸軍參謀長德維韋迪解釋，在實控線沿線恢復信任將是一個循序漸進過程，從脫離接觸、局勢降級到管理緩衝區，雙方將分階段落實協議安排，每一步都旨在緩和緊張局勢。

中方盼共同維護地區平安 中國國防部新聞發言人張曉剛大校回應提問稱，中印雙方透過外交和軍事管道，已就邊境相關問題達成解決方案，雙方一線部隊正在有序推進落實工作。兩國領導人一致認為應該從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係，不讓具體分歧影響兩國關係大局。中方希望印方相向而行，以兩國領導人重要共識為指引，持續落實解決方案，共同維護好邊境地區與平安。

印排燈節期間贈糖屬傳統 在節日期間互換糖果是中印邊境部隊傳統，除了緩和緊張局勢外，還可使雙方增加互信基礎，促進邊境安寧。在中印就本輪邊境衝突問題達成解決方案前，前年元旦中印軍長級會談前夕，中印士兵曾在兩國邊境實控線上的10個地點互致新年問候並交換糖果。本報綜合報道