美日韓譴責朝射彈 促停挑釁行為

【本報綜合報道】北韓周四試射新型火星19洲際彈道導彈後，美國、日本和南韓外長同日通電話譴責北韓，強烈敦促北韓立刻停止為朝鮮半島及地區和平與安全構成威脅的挑釁行為，並以最強烈的措詞譴責俄羅斯與北韓軍事合作日益加深。

美國國務卿布林肯、日本外務大臣岩屋毅及南韓外長趙兌烈通電話，發表聯合聲明指出北韓試射公然違反聯合國安理會多項相關決議，而這是北韓在宣布已透過修憲把南韓定性為「敵對國家」之後的首次導彈試射。美日重申支持朝鮮半島和平統一，敦促北韓立刻回到對話軌道，只有對話才能實現半島永久和平。

三方表示，美日韓今後將與國際社會展開緊密合作，爭取實現半島完全無核化，並加強切斷北韓資金鏈，阻止非法生產大規模殺傷力武器和彈道導彈系統。

回應朝 韓制裁15個人實體 美方在通話中重申對日韓的協防承諾，三國商定今後持續深化安全合作，有效應對北韓核導問題。南韓外交部昨日宣布，把11名北韓個人及4家實體列入制裁名單，回應北韓試射導彈。