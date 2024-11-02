朝官媒：金正恩指導下試射新型洲際導彈

【本報綜合報道】北韓朝中社昨日證實，導彈總局周四在領袖金正恩的指導下成功發射新型火星19型洲際彈道導彈。火星19是作為第一核心主力手段，將執行徹底遏制侵略行為、防衞維護北韓國家安全的使命和任務。

金正恩在女兒金主愛陪同下視察試射，火星19最高飛行高度達到7,687.5公里，飛行距離1001.2公里，在飛行約85.9分鐘後落入朝鮮半島東部公海上的預定目標水域。試射刷新北韓戰略導彈能力的最新紀錄，彰顯具有世界最強威力的北韓戰略遏制力的現代性和可靠性。從圖片來看，北韓使用11軸移動式發射車發射導彈。從火燄顏色和形狀推測，火星19可能是使用固體燃料。金正恩對試射結果極為滿意，稱試射是合理的軍事活動，是北韓戰略攻擊武力發展的必經之路，北韓絕對不會改變核武力強化路線。

美分別與韓日空中聯演 美國分別與南韓和日本舉行空中聯合演習，美韓空演涉及逾110架軍機。南韓空軍派出F35A隱形戰機、F15K及KF16戰機，聯同美國空軍F16戰機、MQ9無人機，以及美國海軍陸戰隊F35B隱形戰機，在黃海海域及南韓中部上空組成大規模聯合攻擊編隊，作戰術飛行和精確轟炸訓練。另外，南韓聯合參謀本部周四公開圖片顯示，空軍F15K戰機周三在首爾以東181公里的太白訓練場上空，投下制導炸彈命中模擬導彈發射車。

日本防衞省統合幕僚監部周四亦宣布，航空自衞隊4架F35A戰機與4架F2戰機與駐日美軍的4架F16戰機，在日本海上空編隊飛行，實施各種戰術訓練。統合幕僚監部指，演習並非針對特定國家，但外界認為目的是震懾北韓。