美國務院高層晤華使 促向朝施壓阻派兵

謝鋒

【本報綜合報道】美聯社周四引述知情人士指，美國國務院高層曾與中國駐美國大使謝鋒會面商討，希望中方利用影響力向北韓施壓停止向俄羅斯派兵或限制部署。中國駐美大使館發言人劉鵬宇重申，中方對烏克蘭危機的立場一貫和明確，中方主張和談以及政治解決烏克蘭危機的立場沒有變化，將繼續為此發揮建設性作用。

知情美國官員說，為了向北韓傳達訊息，美國官員正與中國對話。最近一次談話是周二，美國副國務卿坎貝爾、助理國務卿康達及助理國務卿奧布賴恩（James O'Brien）在中國駐美大使官邸，與謝鋒等中國官員會面數小時。

美國國務卿布林肯當天與烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克對話，討論與中國和其他國家的外交努力。

美國國家安全顧問沙利文則已敦促美國政府機關向中國轉達擔憂並強調潛在後果，希望中國至少能夠向北韓領袖金正恩傳遞訊息，試圖讓他限制或停止部署。而在北韓派兵的消息公開前，布林肯最近與中共中央政治局委員兼外長王毅會晤時，已提及俄朝不斷發展的夥伴關係。

研究員指華官對俄朝關係負面 美國史汀生中心東亞研究室高級研究員孫韻透露，她今年9月在中國與中方官員見面，官員對俄朝關係態度負面，普遍觀點是兩國都有不利於區域和平與穩定的自私動機，結盟只會增強他們的能力，更重要的是中方不安緣於相信北韓利用俄羅斯來戳中國。