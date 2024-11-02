8000朝兵抵俄烏邊境 澤連斯基斥盟友零反應

接受多項訓練 料日內投入作戰 北韓派兵支援俄羅斯的消息鬧得沸沸揚揚之際，美國指8,000名北韓士兵已抵達俄烏邊境，預計數天內投入戰鬥。美韓促請中國利用影響力約束北韓，烏克蘭則不滿盟友對北韓派兵赴俄毫無反應，認為只會助長俄朝合作。

美韓2+2會議 促華更多措施阻止 美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀周四在華盛頓，與南韓外交部長趙兌烈、國防部長金龍顯舉行「2+2會議」。布林肯在聯合記者會上透露，一萬名朝軍身處俄羅斯，最新情報顯示當中8,000人已轉移至接壤烏克蘭的俄羅斯庫爾斯克州，較前一天奧斯汀公布的數目大幅增加。朝軍接受俄軍訓練，包括火炮射擊、使用無人機，並學習清理戰壕等基本步兵戰鬥技術。朝軍已獲發俄軍軍服和裝備，預示他們將投入前線。

布林肯指出，俄軍在烏克蘭戰場傷亡慘重，平均每天損失1,200人。俄羅斯向北韓尋求軍援，為近百年來首次在本國引進外國援軍。布林肯點名中國應該採取更多措施阻止北韓派兵援俄，奧斯汀提及若中國想緩和局勢，應該質問俄羅斯是否打算擴大俄烏戰事。奧斯汀稱，只要朝軍投入戰場便會成為合法軍事目標，美國將持續擴大對烏克蘭的安全援助。對於北韓試射的火星19洲際彈道導彈採用新技術的可能，奧斯汀指目前還是初期評估階段，尚未發現俄羅斯向北韓提供技術。金龍顯則表示，北韓向俄羅斯提供近1,000萬發炮彈及逾千枚導彈。

另外，烏克蘭總統澤連斯基稱，上月中旬已經警告北韓會派兵支援俄羅斯，但是盟友毫無反應，只會令俄羅斯普京要求北韓派出更多援軍。澤連斯基續稱，北韓就派遣工兵一事與俄羅斯談判，預計會有大批北韓勞工進入俄羅斯軍工廠工作。他亦點名提到中國，稱中方的沉默令他感到震驚，烏克蘭將會正式要求南韓提供武器。

北韓外務相崔善姬昨日與俄羅斯外長拉夫羅夫在莫斯科會晤，聲言北韓將繼續支持俄羅斯取得戰爭最後勝利。拉夫羅夫則稱，兩國軍方和安全部門已建立非常緊密聯繫，雙邊關係達到前所未有高水平。

傳韓擬派軍事監測小組赴烏支援 有知情南韓官員指，南韓已就北韓出兵一事向烏克蘭提供情報援助和更廣泛的合作，並正考慮向烏克蘭派遣一支軍事監測小組。本報綜合報道

俄烏戰火持續。 俄軍在庫爾斯克邊境作巡邏。 澤連斯基 左起：金龍顯、趙兌烈、布林肯及奧斯汀討論北韓出兵問題。