12歲女遭輪姦 警一度不立案 家屬控告瀆職獲檢方受理

【本報綜合報道】甘肅省臨夏市一名12歲殘疾女孩於2021年遭3名男子強姦，家屬報案後警方一度未立案，引發輿論海嘯，犯人最終被繩之以法。案件近日再有新進展，受害人家屬控告相關警察瀆職、濫用職權，檢方亦決定受理。

3疑犯抓了又放 引輿論海嘯 受害人燕燕（化名）的叔叔指，檢方已受理他對辦案民警瀆職、濫用職權的控告。檢方回應案件在辦理，辦結後會通知。燕燕事發後曾自殺兩次，報案後公安局卻不予立案，3名疑犯抓了又放，臨夏市公安局多次認定無犯罪事實發生。

燕燕家屬前年5月公開相關舉報信，引發輿論極大關注，當局才立即成立聯合調查組，全面調查事件，同日刑拘疑犯，4天後批准逮捕。各被告最終強姦罪成，今年3月分別判囚6至15年，賠償近9.45萬元人民幣（約10.3萬港元），他們當庭認罪認罰，並向受害者家屬道歉。