呃5女重婚騙財隱瞞 吉林渣男囚9年半

曬豪車名錶扮富二代 歷時4載 吉林省一名男子假冒富家子後，與一名女子奉子成婚。男子婚後多次向妻子索取錢財遭逐出家門，他竟然在同一屋苑內認識到另外4名女子，以「夫妻」名義同居，但各女子彼此不知道對方存在，時間持續4年之久。事件東窗事發後，男子因詐騙、重婚、盜竊罪成，數罪並罰判有期徒刑9年6個月，罰款12萬元（人民幣‧下同，約13萬港元），並把違法所得28萬多元（約31萬港元）歸還各受害人。

需歸還31萬元違法所得 90後男子小俊（化名）長相帥氣，但家庭經濟條件不好，高中輟學跟隨父親打散工貼補家用。小俊2019年通過網上遊戲結識女子小佳後，經常向對方發送房產證、豪車、奢侈品的照片，佯稱父母掌管擁有眾多大型洗浴中心、工程公司的家族企業，小俊還多次在網上購買冒牌名牌手袋和名錶送給小佳。在小俊猛烈的甜蜜攻勢下，兩人很快墮入愛河。小佳其後懷孕，與小俊正式登記結婚。

惟小佳婚後發現小俊不但不務正業，且虛構父母擁有家族企業，現實是母親在洗浴中心為人搓澡，而父親則任地盤散工。小佳因不堪小俊多次索取錢財而把他趕走，但兩人沒有離婚。小俊搬走後故技重施認識小紅，她後來懷孕，小俊索性與小紅以夫妻名義，租住小佳樓下某單位。

為取信任 練功券扮現金 食髓知味的小俊先後再結識同一屋苑的大學生小敏、小欣和護士小蘭，小俊騙取4名女子逾17萬多元（約19萬港元）。他又以辦理商業保險為由，多次盜刷小紅母親的社保卡累計11萬多元（約12萬港元）。小俊為了取得小欣的信任而租了一輛豪華汽車探望對方，並把一個內有現金的黑色膠袋交給她。後來小俊態度變得冷淡，小欣打開膠袋發現「現金」竟是銀行職員練習點鈔的「練功券」，於是報警。小俊落網後交代犯罪事實，不久前由吉林市豐滿區人民檢察院提起公訴，為犯罪行為付出應有代價。本報綜合報道