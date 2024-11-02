校外斬人5傷案 2漢擒兇獲表彰

【本報綜合報道】北京市海淀區一間名牌小學校門外周一發生持刀襲擊案，包括3名小學生在內的5人受傷，有家長和途人合力制服兇徒。海淀區民政局依據《北京市見義勇為人員獎勵和保護條例》及其實施辦法，確認其中兩人的義舉為見義勇為行為。

勇士均年過四十 通報指，在海淀區萬泉莊路和萬柳中路交叉口附近發生的持刀傷人案中，見義勇為人員王宇和黃樹燾勇敢無畏，挺身而出，保護了人民的生命和財產安全。53歲的王宇是棒球教練，亦是土生土長的「老北京」；43歲的黃樹燾是吉林通化人，2009年大學畢業後就成了「新北京人」。面對各界關注，二人均直言：「這不是應該的嗎？得衝上去！」

海淀區相關負責人周四下午先後來到王宇、黃樹燾的家中，關切詢問其身體恢復情況，對他們不顧個人安危、挺身而出的高尚品德表示崇高敬意，並送上鮮花，宣讀表彰決定，頒發見義勇為獎章證書和獎金。負責人希望兩人在工作、生活中繼續發揮模範表率作用，弘揚見義勇為精神。