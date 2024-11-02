呂梁市現金獎賞 鼓勵結婚生育

【本報綜合報道】山西省呂梁市人民政府日前宣布，除對35歲以下登記結婚的婦女給予1,500元（人民幣‧下同，約1,650港元）獎勵，又給誕下一至三胎的家庭給予不同金額補貼。

呂梁民政局指，近日發布《關於完善生育支持政策體系建設生育友好型社會的若干措施》，提到明年1月1日起初次登記結婚且女方年齡在35歲及以下的夫婦，給予金額獎勵。呂梁明年起還將對符合政策生育一、二、三孩且新生兒戶籍登記在呂梁的家庭，分別補貼2,000元、5,000和8,000（約2,200、5,500和8,800港元），又免除二孩入讀該市公辦幼稚園和高中的學費，免除三孩入讀該市公辦託育機構、幼稚園和高中的學費。