受賄2.7億 省人大前副主任認罪候判

起訴內容指，劉捍東1999年至去年利用擔任江蘇省江浦縣委書記、縣長，南京市委常委、南京市浦口區委書記，江蘇省財政廳黨組書記、廳長兼省地方稅務局黨組書記，江蘇省人大常委會黨組成員、副主任等職務上的便利，為有關單位和個人在土地出讓、企業經營、職務調整等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受上述單位和個人給予的財物，共折合2.45億多元人民幣（約2.7億港元）。