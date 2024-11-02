受賄2.7億 省人大前副主任認罪候判
【本報綜合報道】湖北省襄陽市中級人民法院周四一審公開審理江蘇省人大常委會前黨組成員、副主任劉捍東受賄、濫用職權、非法倒賣土地使用權案。劉捍東當庭認罪悔罪，法庭宣布擇期宣判。
起訴內容指，劉捍東1999年至去年利用擔任江蘇省江浦縣委書記、縣長，南京市委常委、南京市浦口區委書記，江蘇省財政廳黨組書記、廳長兼省地方稅務局黨組書記，江蘇省人大常委會黨組成員、副主任等職務上的便利，為有關單位和個人在土地出讓、企業經營、職務調整等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受上述單位和個人給予的財物，共折合2.45億多元人民幣（約2.7億港元）。
非法倒賣土地使用權
劉捍東亦被控在2001年至2017年擔任江蘇省江浦縣委書記、縣長，南京市委常委、南京市浦口區委書記，江蘇省財政廳黨組書記、廳長兼省地方稅務局黨組書記等職務期間，在土地使用權出讓、有償收回、免徵土地增值稅等過程中濫用職權，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失。他又於2003年夥同他人以牟利為目的，違反土地管理法規，非法倒賣土地使用權。
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