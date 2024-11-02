星宇客機疑重落地 機師停飛受查

【本報綜合報道】康妮周四吹襲台灣期間，星宇航空一架航班編號SJX871的客機當日由沖繩飛抵台北，但因強風難以降落桃園國際機場，落地前一度強烈晃動，機翼險擦到跑道，隨後又緊急升空。民航局表示，客機疑因天氣不穩造成重落地，已要求停飛並停向相關機師派遣任務，將依程序調查。

沖繩飛台北 遇強勁側風 客機原定周四下午3時35分自沖繩那霸機場起飛，出發時間延誤11分鐘，傍晚約5時35分準備降落桃園機場時，因風雨強勁，降落前機身明顯搖晃，至當晚6時許順利降落，共延誤1小時51分鐘。星宇航空表示該客機因遭遇強勁側風導致降落困難，機長執行重飛後最終安全降落，機組人員及乘客均平安。客機之後立即接受初步檢查，外觀正常，後續將詳檢，已主動通報主管機關調查。

民航局指出，客機降落時疑因颱風天氣不穩定造成重落地，落地後檢查超限，已要求飛機停飛進行相關檢查，機師停止任務派遣。當局又指，為確保飛航安全，於颱風來前已要求各航空公司保守簽派任務，也持續要求業者注意在空航機安全，飛航作業務必須符合安全規範，之後將要求業者檢討不良天氣的派遣作業。航空公司飛航作業如違反民航法相關規定，將依法裁處。