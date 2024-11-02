康妮襲台3死515傷 83萬戶停電未全復常

超強颱風「康妮」已減弱為強烈熱帶風暴，吹襲台灣期間造成3人死亡、515人受傷。全台一度有83.4萬戶停電，經搶修後62萬戶已恢復供電。康妮帶來驚人雨量，其中花蓮累計降雨接近1,200毫米。

康妮周四下午1時40分於台東縣成功鎮登陸後，不足5小時已減弱，晚上6時40分從雲林縣麥寮鄉出海。蘭嶼整晚吹17級陣風，瞬間陣風達到史上第8強紀錄。

17級強陣風 破「圓規」紀錄 南投合歡山測到強陣風17級，打破2021年10月颱風「圓規」15級強陣風紀錄。康妮橫過台灣海峽繼續減弱，台灣本島脫離暴風圈，但部分縣市仍停工停課。氣象署昨早11時30分解除陸上颱風警報，並針對北部海面發布海上颱風警報。

災害應變中心表示，康妮吹襲期間一名48歲男子在台北市內湖區被傾倒電線杆壓中身亡。一名56歲婦女駕駛貨車經過南投縣仁愛鄉時遭倒塌路樹壓中，送院搶救無效死亡，另一名55歲男子在新北市中和區修理屋頂鐵皮時從5樓墮下死亡。傷者當中以台北和新北市佔多，一般災情累計6,917宗，多為路樹倒塌、民生基礎設施毀損。

撤離逾萬人 3.3萬戶曾斷水 15縣市累計撤離1.1萬多人，13縣市設134處收容所安置2,620人。全台曾有3.3萬多戶停水，其中2.1萬多戶料於今日中午前恢復供水。台鐵東部幹線因山泥傾瀉掩埋路軌，蘇澳新站至花蓮路段停駛，預計今日首班車前才能搶修開通。

內陸航線昨日中午陸續恢復，但全日仍有140班航班受阻。

氣象署科長林伯東表示，康妮是近20年以來10月登陸台灣最遲、最強的颱風。康妮七級暴風圈半徑達320公里，成為自1996年颱風「賀伯」以來出現最「肥大」的颱風。林伯東指出，台灣一年有3個颱風登陸，為16年來首次。本報綜合報道