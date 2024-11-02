12‧13南京大屠殺紀念日 上海兩所日本人學校轉網課

【本報綜合報道】日本駐上海總領事館前日宣布，兩間日本人學校於下月13日南京大屠殺87周年當天改為網上授課。江蘇省蘇州市和廣東省深圳市今年接連發生日本人遇襲案件，其中深圳日童被刺死案發生於「九一八事變」93周年當日，令家長不安。

高中部維持實體課 日本駐上海總領事館通知在下月13日，上海日本人學校的虹橋校區、浦東校區改為網上授課。當天只有小學部和初中部改上網課，高中部仍維持上實體課。至於江蘇省蘇州市和浙江省杭州市的日本人學校，尚未決定是否改為網上授課。

上海日本人學校學生家長提到，自從深圳日童遇害事件發生後家長更加憂心，小小動靜都會很焦慮。雖然改上網課是一種保護孩子的方式，但家長還是希望有根本解決問題的辦法。