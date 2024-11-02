美曝照片揭台軍秘密接裝訓練

樣貌姓名清晰可見 資深官員促抗議 台軍秘密選派30名種子教官，赴美國俄克拉何馬州錫爾堡接受M142高機動多管火箭系統（HIMARS）操作訓練，為接裝HIMARS作準備。受訓圖片意外在美軍社交網Facebook專頁曝光，令台軍憂慮學員個人資料外洩。台灣陸軍司令部前日表示，台美軍事交流屬常態性既定行程，均依年度計劃執行，援例不予評論。

赴美受訓的台軍隸屬陸軍炮兵第43指揮部（天雷部隊），他們在2月時赴美，上月底完成訓練後回台。美國陸軍炮兵學院訓練設施Fb專頁公開上百張台軍受訓照片，官兵個人樣貌及姓名清晰可見。台軍與愛沙尼亞及羅馬尼亞士兵一同受訓，Fb貼文還強調「他們是一個非常專業的團體，我們很喜歡與他們一起訓練」。

防務部門指不涉個人資料 有資深台軍官員認為，事件涉及美國管制問題，台方應提出嚴重抗議。防務部門負責人顧立雄昨日稱，台軍購買HIMARS及參加接裝訓練本來就是公開資訊，曝光的照片只是一般訓練，不涉及個人資料，但仍會向美方反映。台灣斥資逾325億元新台幣（約79.2億港元）購買29套HIMARS及彈藥，首批18套有望提前一年於後年交付。

HIMARS採用輪型車輛底盤，可全天候作戰。主要武器是一個可發射6枚火箭彈的發射器，配備射程達70公里以上的高爆彈、集束彈等。此外，HIMARS可發射一枚陸軍戰術導彈（ATACMS），它的最大射程為300公里。

吳釗燮讚外國軍艦越台海 台灣安全會議秘書長吳釗燮周二款宴荷蘭眾議院外委會跨黨派訪問團，周三再宴請歐洲議會跨黨派議員訪問團。他表示，今年來已有包括德國、荷蘭及法國等數個歐洲國家派遣軍艦，藉由過航台海以捍衞自由航行，阻嚇北京對台侵略野心，對區域和平與穩定具重要意義。俄羅斯海軍太平洋艦隊前日宣布，一支艦艇分隊已穿越馬六甲海峽，進入南海。本報綜合報道