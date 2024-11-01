美特使：伊朗S300遭以盡毀 失導彈防禦如裸體

以色列上周六發動空襲，報復伊朗上月初的大規模導彈襲擊。美國《霍士新聞》周二報道，伊朗僅存3套俄製S300防空系統毀於空襲，而另一套S300已於本年4月的以色列空襲中報銷，意味伊朗已失去所有S300。

以色列在代號「贖罪日」的軍事行動中針對伊朗關鍵軍事基礎設施，在戰略及象徵層面打擊伊朗戰略能力。知情美國高級官員透露，今年4月伊朗破天荒攻擊以色列本土，以色列其後在報復攻勢中摧毀其中一套伊朗S300，上周六再一口氣摧毀另外3套。一名以色列高官稱，已摧毀大部分伊朗防空系統。美國總統特使霍克斯坦（Amos Hochstein）在一次內部通話中，直指伊朗失去所有導彈防禦系統等如「裸體」。

伊朗國防部長納西爾扎德試圖淡化空襲損失，強調導彈生產未受到影響。惟他承認，空襲翌日替換了導彈防禦系統，似乎暗示系統受損。他聲言，伊朗能再次向以色列發動4月及10月般規模的導彈攻擊。

以黎停火或落空 伊朗於2007年向俄羅斯採購4套S300 PMU2防空系統，但由於伊朗受到制裁，延至2015年才交付。美國曾向白羅斯購入S300 PMU1研究，希臘亦擁有S300 PMU1，有傳以色列透過與美國及希臘的聯合演習，不斷修正攻擊S300的戰術。

另一邊廂，有傳美國推動以色列及黎巴嫩真主黨停火60天，期間全面執行聯合國安理會於2006年的決議，落實禁止政府軍以外的武裝力量在黎南地區存在。但知情人士稱，停火方案可能落空，以色列希望爭取有利條款，倘真主黨違反協議可透過空襲或其他軍事行動迫使對方停火。

真主黨領袖卡西姆發表上任以來首次視像演講，稱真主黨會繼續抵抗侵略和不乞求停火，但同意在可接受條件下與以色列停火，至今沒有收到任何可行協議。

卡西姆說，將延續已故領袖納斯魯拉的政治方向，繼續支持哈馬斯在加薩戰鬥。他承認納斯魯拉遇刺和傳呼機爆炸事件等，對真主黨造成重大打擊，但組織已填補所有空缺及恢復能力。本報綜合報道