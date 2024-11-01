拜登失言 賀錦麗拒撐 特朗普扮清潔工揶揄

美國總統拜登周二批評共和黨總統候選人特朗普的支持者是「垃圾」，引發爭議及惹怒共和黨人。為免影響選情，民主黨總統候選人賀錦麗周三急與拜登保持距離，表明不支持對任何人投票意向的批評。特朗普同日在威斯康辛州造勢時，身穿橙色反光背心打扮成清潔工人，乘坐垃圾車進場反諷拜登。

事緣特朗普周日在紐約市曼哈頓麥迪遜廣場公園舉行造勢活動時，上台暖場的喜劇演員辛奇利夫（Tony Hinchcliffe）嘲笑波多黎各是「漂浮的垃圾島」，引發拉美裔選民的反彈。拜登出席視像會議時直指：「我看到的唯一垃圾就是他（特朗普）的支持者。他把拉美裔妖魔化是不可理喻，也不符合美國精神。」

馬斯克發文火上加油 特朗普陣營隨即大做文章，發送籌款簡訊稱拜登剛剛說特朗普的所有支持者都是垃圾，積極為特朗普助選的富豪馬斯克在社交網「X」發文指拜登把一半的美國人稱為垃圾。有特朗普支持者直言，永遠不會忘記拜登把他們叫做垃圾。特朗普抵達威斯康辛州機場後，登上一輛貼着「讓美國再次偉大」字樣貼紙的白色垃圾車，在副駕駛座上與司機合照。

特朗普問道在場記者覺得垃圾車如何，希望他們會喜歡，並稱垃圾車是為了向賀錦麗和拜登致敬。特朗普在場上一直穿着反光背心，他再次與辛奇利夫割席，重申不認識對方及沒有見過面，特朗普更指自己愛波多黎各，波多黎各也愛他。面對拜登失言「拖後腿」，賀錦麗在馬里蘭州安德魯斯聯合基地向記者表示，她認為拜登已澄清言論，並強烈反對針對投票對象的任何批評。白宮解釋，拜登說的「垃圾」是針對特朗普歧視言論，而不是指所有共和黨支持者。

賀錦麗關鍵州有優勢 周三民調顯示，賀錦麗在關鍵藍牆（Blue Wall）三州其中兩個領先，但在賓夕凡尼亞州的支持度與特朗普持平。藍牆三州為密歇根州、賓夕凡尼亞州及威斯康辛州，是勝選關鍵，特朗普於2020年均輸掉三州。本報綜合報道