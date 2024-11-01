美韓防長會晤 稱朝兵穿俄軍服趕赴庫爾斯克
【本報綜合報道】美國國防部長奧斯汀周三會晤到訪的南韓國防部長金龍顯，兩人召開第56次美韓安保會議並共同出席記者會。奧斯汀指，穿俄軍軍服和配備武器的北韓士兵，正前往俄羅斯西部庫爾斯克地區。烏克蘭官員透露，北韓士兵已部署離烏克蘭邊境50公里的位置。
時隔8年 聯合聲明首不提無核化
奧斯汀表示，俄羅斯折損很多士兵，判斷很大機會將在作戰中使用北韓士兵，可能擴大或延長俄烏戰事。金龍顯指，不認為北韓出兵會導致朝鮮半島爆發戰爭，但會加劇南韓安全威脅，北韓很大機會要求俄羅斯提供更先進核子和彈道導彈技術，作為出兵的回報。奧斯汀和金龍顯譴責北韓派兵援俄，但聯合聲明沒有包含美韓一直強調的「無核化」一詞，是2016年以來首次。美國駐聯合國副大使伍德警告，赴烏克蘭作戰的北韓士兵將會裝在屍袋回國。俄羅斯駐聯合國大使涅邊賈否認北韓士兵部署前線，駁斥美國及其盟友散布假消息及謊言。
第56次美韓安保會議批准「印太地區美韓同盟安全合作框架」文件，為美韓國防部發表的第一份涉及半島以外地區合作文件，雙方明年起在海洋安全、軍工合作、情報共享等領域實施試點項目，以增強東盟及太平洋島國的安全力量。
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