美韓防長會晤 稱朝兵穿俄軍服趕赴庫爾斯克

【本報綜合報道】美國國防部長奧斯汀周三會晤到訪的南韓國防部長金龍顯，兩人召開第56次美韓安保會議並共同出席記者會。奧斯汀指，穿俄軍軍服和配備武器的北韓士兵，正前往俄羅斯西部庫爾斯克地區。烏克蘭官員透露，北韓士兵已部署離烏克蘭邊境50公里的位置。

時隔8年 聯合聲明首不提無核化

奧斯汀表示，俄羅斯折損很多士兵，判斷很大機會將在作戰中使用北韓士兵，可能擴大或延長俄烏戰事。金龍顯指，不認為北韓出兵會導致朝鮮半島爆發戰爭，但會加劇南韓安全威脅，北韓很大機會要求俄羅斯提供更先進核子和彈道導彈技術，作為出兵的回報。奧斯汀和金龍顯譴責北韓派兵援俄，但聯合聲明沒有包含美韓一直強調的「無核化」一詞，是2016年以來首次。美國駐聯合國副大使伍德警告，赴烏克蘭作戰的北韓士兵將會裝在屍袋回國。俄羅斯駐聯合國大使涅邊賈否認北韓士兵部署前線，駁斥美國及其盟友散布假消息及謊言。