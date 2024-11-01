美制裁398實體個人 指涉助俄軍

【本報綜合報道】美國周三再對俄羅斯、中國、香港等10多個國家和地區的398個實體和個人實施制裁，指控他們提供的產品和服務助長俄羅斯在烏克蘭的戰爭，並助俄規避制裁。

美國財政部、國務院和商務部同時發布聲明，宣布制裁及其他限制措施。國務院指定超過120個目標，包括對俄羅斯國防部多名高官、國防公司，以及一批出口軍民兩用產品、填補俄軍工基地關鍵供應鏈的中國公司等實施外交制裁。財政部亦制裁274個目標，商務部則將40間支持俄軍的公司和研究機構列入貿易限制名單。

受制裁的還有印度、阿聯酋、土耳其、泰國、馬來西亞、瑞士等國家的實體和個人。美國副財長阿德耶莫發聲明表示，美國及盟友將繼續在全球各地採取果斷行動，阻止向俄羅斯提供在烏發動非法和不道德戰爭所需的關鍵工具和技術。

華使館斥美不實指摘中俄貿易 中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應指，堅決反對非法、無理的單邊制裁，批評美國向烏提供前所未有的軍援之際，又不實指摘中俄正常貿易，極其虛偽和不負責任。