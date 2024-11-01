烏軍逃兵逾10萬 擬再徵召16萬人入伍

【本報綜合報道】烏克蘭最高議會議員斯科羅霍德（Anna Skorokhod）周二估計，逾10萬烏軍開小差或擅離職守。國家安全與國防委員會秘書利特維年科表示，目前有105萬人徵召入伍，計劃再徵召16萬人。

斯科羅霍德認為逃兵現象與士氣低落有關，並歸咎烏軍指揮官管理不善和決策失誤所致。她透露收到不少士兵及其家屬投訴，不滿為何毫無軍事經驗的新兵只是受訓一個月便會送上前線，而高級軍官卻躲在後方。另外有人質疑，為何真正作戰的士兵人數僅佔整體的10%至15%，斯科羅霍德坦言無法回答。斯科羅霍德的推斷與國防部律師利哈喬夫（Roman Lykhachev）透露數字符合，後者指個別情況下有多達20至30名士兵集體逃走。

將領指前線乏增援無法堅守 此外，烏克蘭空降突擊軍馬爾琴科（Dmitry Marchenko）少將分析稱，最近烏軍在東部節節敗退與缺乏彈藥、師老兵疲及指揮失當有關。他以東部防線關鍵據點烏格勒達爾失守為例，指出守軍第72機械化旅旅長於9月下旬換人，隨後該旅撤走由另一支部隊接手防務。馬爾琴科又稱無論誰人下達決定，都會削弱第72旅戰鬥力。他補充道，前線部隊得不到增援，士兵非常疲倦無法堅守陣線。