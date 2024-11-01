美大選前夕 朝試射洲際導彈展武力

金正恩揚言 強化核武意願永不變 距離美國大選還剩5天，朝鮮半島局勢隨着北韓昨天試射洲際彈道導彈而再度緊張。導彈以高仰角發射，飛行高度及飛行時間創下新紀錄。北韓領袖金正恩監督試射，強調不會容許國家安全受到威脅，同時絕不會改變強化核武力量的路線。美國將出動戰略武器，與南韓舉行聯合演習反制。

北韓國防省發言人證實，導彈總局舉行非常重要試驗，刷新了戰略導彈能力最新紀錄。南韓聯合參謀本部（聯參）表示，北韓昨早7時10分從平壤一帶向東部海域發射一枚遠程彈道導彈，導彈飛行約1,000公里後落入大海。

聯參公報室長李誠俊稱，北韓洲際彈道導彈可能是固體燃料推進，由12軸新型移動發射車搭載。至於導彈是火星18改良版本，還是全新型號仍有待分析。李誠俊透露，韓軍對北韓導彈參數的判斷與日本防衞省基本一致。日方指導彈飛行時間為86分鐘，最高高度超過7,000公里，最終落在北海道奧尻島以西約200公里的專屬經濟區海域外。

火星18按照正常角度（30至45度）發射可飛行1.5萬公里以上，射程覆蓋美國全境。而北韓最新試射的洲際彈道導彈射程更遠，加大彈頭重量同時可打擊整個美國。韓軍已加強戒備狀態，與美國和日本密切共享北韓試射導彈訊息。

尹錫悅指示強硬應對 追加對朝制裁 對於北韓今年首次發射洲際彈道導彈，南韓總統尹錫悅指示國家安全保障會議強硬應對。國家安保室室長申源湜緊急召開國安委常委會議，決定對北韓追加實施單邊制裁。

南韓外交部宣布，禁止高氯酸銨、氯化鈉、液態聚硫橡膠、石墨汽缸、天然橡膠、電子式加速度計、電子式慣性測量儀和熱電池等15項物品，經第三國出口北韓。上述物品可用於研發固體燃料彈道導彈，但北韓難以自主生產。韓方將與盟友共享名單，助各國實施對北韓出口限制措施。

美國白宮國家安全委員會發言人薩維特（Sean Savett）強烈譴責北韓試射洲際彈道導彈，公然違反聯合國安理會多項決議。美國印太司令部評估試射不會對美國人員、領土或盟友構成直接威脅，但可能會導致不必要的緊張局勢升級，破壞區內安全局勢穩定。美國國家安全團隊正與盟友和夥伴密切合作，將採取一切必要措施確保美國本土、盟友南韓和日本的安全。

外界料試射表達不滿 轉移國際注意 中國外交部發言人林劍昨日回應指，中方關注半島局勢發展動向，始終認為維護半島和平穩定、推動半島問題政治解決進程符合各方共同利益，希望各方為此努力。外界分析，北韓試射導彈是了表達對南韓和美國譴責朝方派兵支援俄羅斯的不滿，同時也轉移國際社會對俄羅斯的注意力。本報綜合報道