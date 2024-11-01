超強颱康妮登陸1死205傷 台取消逾500航班

料明早減弱 抵福建浙江一帶 超強颱風「康妮」昨午登陸台東縣東北成功鎮，成為有紀錄以來首股10月下旬登陸台灣強颱，之後一直向西北方向移動，同晚從中部出海，預料會在台海持續北上。除了造成1死205傷，台灣海陸空交通同日亦大受影響，已分別取消229架次及314架次往來內陸和國際暨兩岸航班。

昨午1時40分，康妮登陸成功鎮附近，之後續向西北偏西方向移動，最終在雲林縣與彰化縣附近進入台海。大陸中央氣象台預期，康妮出海後靠近福建省及浙江省沿海，之後改向東北方向移動，強度漸漸減弱，明天早上或在東海北部降為熱帶氣旋，不過排除期間會在福建或浙江一帶登陸。

海陸空交通俱大影響 在康妮吹襲台灣期間，當地氣象部門昨晨警告，台北市、新北市、新竹縣、台中市及台東會有大豪雨，宜蘭縣及花蓮縣甚至會有超大豪雨，全台22縣市需停班停課。另外，台航港局公布，全台昨天共有11條航線、共計139航次停航。陸空交通方面，台鐵東部幹線、西部幹線及南迴線等昨天全線停駛，高鐵昨天每小時雙向各發兩班次，金門航空站宣布今天部分航班恐會出現異動或取消。

全台逾51萬戶曾停電 除了影響交通，康妮襲台亦造成人命傷亡。一輛貨車昨天行經南投縣台14線公路時，遭山上倒下樹幹壓中，76歲男司機受傷，56歲外籍女乘客證實死亡。兩名來自捷克遊客夫婦在太魯閣山區遊玩期間失聯，已證實無恙。當地災害應變部門同日公布，截至昨午4時為止，全台逾51.8萬戶曾停電，成功恢復超過26.8萬戶供電，另發生1,429宗災情，已處理其中604宗。

面對康妮來勢洶洶，中央氣象台昨天續發颱風橙色預警，並警告福建東北部、浙江中東部等地會有暴雨或大暴雨，其中福建東北部及浙江東部局地更有可能出現特大暴雨。上海市氣象局昨晨警告，當地由即日起至明天凌晨會有大暴雨，或成為1981年以來11月最大降雨。本報綜合報道