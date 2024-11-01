4地升為國家級經開區 倡作示範引領

上述文件要求，有關省、直轄市人民政府不斷激發創新活力和內生動力，積極參與構建新發展格局，以高水平對外開放促進深層次改革、高質量發展，着力發揮國家級經濟技術開發區在完善高水平對外開放體制機制、參與高質量共建「一帶一路」和因地制宜發展新質生產力等方面的示範引領作用。

文件要求商務部會同有關部門加強指導和服務，強化考核評價，實行動態管理，促進國家級經濟技術開發區高質量發展。商務部研究院研究員周密認為，這種升級可給其他省級開發區發展注入強心劑，但國家明確提出實行動態管理，預計發展模式不會是「單行道」，一些相對體量較小或發展潛力不足的國家級經濟技術開發區未來也面臨降級的可能性。