受賄897萬 江蘇公安前副廳長監11年

【本報綜合報道】江蘇省公安廳前黨委委員、副廳長陳旭受賄案，周三由江蘇省宿遷市中級人民法院一審公開宣判，以受賄罪判處他有期徒刑11年，並處罰金80萬元（人民幣‧下同，約87萬港元），沒收違法所得上繳國庫。

濫用職權助升職辦案 經審理查明，陳旭在2016年至2021年，利用擔任南通市人民政府副市長，南通市公安局黨委書記、局長，江蘇省公安廳黨委委員、副廳長等職務上的便利，或職權地位形成的便利條件，為他人在職務提拔調整、案件處理等方面提供幫助，非法收受他人所送錢款共計822萬元（約897萬港元）。

法院認為，陳旭的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大。鑑於他到案後如實供述自己的罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的小部分受賄犯罪事實，揭發他人的犯罪行為構成立功，認罪認罰，退繳全部違法所得，具有法定、酌定從輕處罰情節，可對他依法從輕處罰。但他利用職務便利收受賄賂為他人謀取職務提拔、調整部分，則對他酌情從重處罰。