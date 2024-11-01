誇大病情亂施手術 湖南黑心名醫囚17年

致5人達9級傷殘 收受賄賂回扣462萬 湖南省創傷急救醫學中心前副主任、中南大學湘雅二醫院前副主任醫師劉翔峰，為謀取額外手術費用誇大病情，胡亂施手術致病人傷殘。案件昨日在長沙市中級人民法院一審公開宣判，劉翔峰故意傷害罪、受賄罪、非國家工作人員受賄罪、職務侵佔罪成，數罪併罰執行有期徒刑17年，並處罰金42萬元（人民幣‧下同，約45.8萬港元）。

同夥亦被判監7年罰10萬 同案被告羅原燈故意傷害罪、非國家工作人員受賄罪成，數罪併罰決定執行有期徒刑7年，並處罰金10萬元（約10.9萬港元），追繳劉翔峰及羅原燈犯罪所得並上繳國庫。法院審理查明，劉翔峰在湘雅二醫院工作期間，單獨或夥同羅原燈誇大病人病情及虛構病症，給6名不具備相關手術指徵的病人施手術，致5人重傷達9級傷殘，一人輕傷。

劉翔峰又利用職務便利，在引進醫藥產品上為他人提供幫助，收受賄賂66萬餘元（約72萬港元）；利用主持或參與手術的工作便利，收受醫藥產品銷售人員回扣358萬餘元（約390萬港元），非法侵佔價值193萬餘元（約210萬港元）的手術耗材，上述手術耗材已收繳。

法院認為，劉翔峰犯罪情節嚴重，社會影響極其惡劣，應從嚴懲處；同時他有自首、坦白、退繳違法所得等法定、酌定從輕情節，故以故意傷害罪判囚10年、以受賄罪判囚3年、以非國家工作人員受賄罪判囚3年、以職務侵佔罪判囚3年並罰款，數罪併罰判處上述刑期。

有黑心名醫之稱的劉翔峰前年接受長沙市監察委員會監察調查，湖南省衞健委、中南大學去年針對劉翔峰相關問題交由聯合調查組處理，並通過湖南省醫學會6名專家專業核查，發現劉翔峰涉嫌嚴重違法。

山東揭地下代孕罰5醫護 此外，山東省青島市一處幾乎廢棄的汽車貿易城內暗藏地下代孕實驗室，且有來自三甲醫院的副主任醫生主刀。青島市聯合調查組周三發布情況通報，指5名涉事醫護人員受罰，其中4人吊銷醫生執業證書。本報綜合報道