美對台軍售 陸：無法改變軍力對比

【本報綜合報道】美國國防部日前批准近20億美元（約156億港元）對台軍售案，包括地空導彈系統和雷達系統。中國國防部新聞發言人張曉剛昨日表示，幾件美製武器無法改變兩岸軍事力量對比態勢，更阻擋不了兩岸終將統一的歷史大勢。解放軍持續強化練兵備戰，全面提升打贏能力，堅決捍衞國家主權和領土完整。

指嚴重破壞關係提交涉 張曉剛表示，美國向台灣地區出售武器嚴重破壞中美關係、危害台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。中方強烈譴責、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。美方違背自身承諾，變本加厲武裝台灣，給「台獨」勢力壯膽打氣，妄圖加速把台灣推向兵凶戰危的險境。民進黨當局買美國的武器納「投名狀」，美方抽台灣老百姓的血養肥自己的軍工複合體。事實一再證明，「台獨」分裂和外部干涉是破壞台海現狀、製造兩岸危機、危害地區穩定的禍根亂源，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。

回應有關中俄關係的提問時，張曉剛指兩國關係風雨兼程，探索出「不結盟、不對抗、不針對第三方」的相鄰大國正確相處之道，打造了不同於冷戰時期的大國關係新範式。他又表示，中印雙方通過外交和軍事渠道，已就邊境有關問題達成解決方案，雙方一線部隊正在有序推進落實工作。