遼寧號山東號演練 雙航母編隊增震懾

殲15艦載機經改良 首度亮相 解放軍海軍航空母艦遼寧號編隊近日完成年度遠海實戰化訓練，安全順利返回母港，遼寧號期間與航母山東號首次開展雙航母編隊演練。分析指雙航母編隊不僅意味戰機出動能力加倍，可根據任務需求靈活調整各自艦載機出動組合，震懾周邊敵對勢力。

訓練期間，遼寧號編隊轉戰黃海、東海、南海等多個海域，開展實戰背景下多個科目綜合演練，官兵全程保持高度戒備、隨時反應的作戰狀態。在南海某海域，遼寧號與山東號編隊開展雙航母編隊演練，錘煉提升航母編隊體系作戰能力。任務橫跨中秋、十一等節日，編隊官兵堅守崗位、連續奮戰，把對家人的思念和對祖國的祝福，轉化為一線練兵、能夠戰勝戰的昂揚鬥志，在遠海大洋為祖國和人民護航。

新殲15與空軍殲16戰力相當 有軍事評論員認為，兩艘航母已經展示過艦載戰機單日持續出動能力約40架次。具備「三代半」特徵的殲15改良艦載機首次公開展示，並以震撼的重型艦載戰鬥機密集編隊亮相，證明殲15已進一步改良，配備國產主動相控陣雷達等新一代電子設備，可使用最新型空空、空面武器，作戰能力與空軍殲16戰機相當。

3艘來自不同戰區海軍的055萬噸驅逐艦和兩艘901型大型綜合補給艦，首次在一個大編隊內亮相，前者作為航母編隊履行遠程打擊、防空反導職責的重要一員，既可伴隨編隊行動，也可前出策應行動。後者則是中國排水量最大的兩艘補給艦，供應整個編隊的物資需求，展現雙航母編隊強大的綜合打擊能力和持續作戰能力。

台志願役部隊人數逐年遞減 台灣軍方近期報告顯示，志願役部隊人數逐年遞減。有19類主戰部隊實際人數只有80%，包括海陸空及戍守總統府防務的憲兵202指揮部。台軍人數不足，不利未來接裝大批新式武器及培訓。本報綜合報道