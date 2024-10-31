瀕危鸚鵡出逃 一周尋回

英國倫敦動物園兩隻瀕危藍喉金剛鸚鵡上周聯手出逃，一度不知所終。在民眾的幫助下，園方最終在97公里外的劍橋郡發現兩隻鸚鵡，已將牠們送往動物園的醫院隔離。倫敦動物學會指，兩隻鸚鵡健康狀況良好，和往常一樣活潑開朗，只是因為長途飛行而有點疲累。