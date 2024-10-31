10月31日(四)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月31日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
瀕危鸚鵡出逃 一周尋回
英國倫敦動物園兩隻瀕危藍喉金剛鸚鵡上周聯手出逃，一度不知所終。在民眾的幫助下，園方最終在97公里外的劍橋郡發現兩隻鸚鵡，已將牠們送往動物園的醫院隔離。倫敦動物學會指，兩隻鸚鵡健康狀況良好，和往常一樣活潑開朗，只是因為長途飛行而有點疲累。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20241031-1031_00180_068/瀕危鸚鵡出逃--一周尋回
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc